Минобороны Финляндии объявило об оказании дополнительной военной помощи Украине

Финляндия приняла решение предоставить Украине дополнительную военную помощь. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении министерства обороны республики, опубликованном во вторник на его официальном сайте.

"По предложению правительства президент республики сегодня, 19 апреля 2022 года, принял решение о том, что Финляндия направит на Украину дополнительную помощь в виде средств обороны", - говорится в сообщении.

При этом состав пакета, способ и график его доставки не разглашаются, "чтобы гарантировать, что помощь будет доставлена по назначению".

В ведомстве уточнили, что при принятии этого решения учитывались как потребности Украины, так и ресурсы сил обороны Финляндии.