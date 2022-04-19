67-е заседание Комиссии ЮНВТО для Европы пройдет в Ереване

Новоназначенный постоянный представитель Республики Армения при Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Сос Аветисян 19 апреля вручил верительные грамоты генеральному секретарю ЮНВТО Зурабу Пололикашвили.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства Армении в Испании в Facebook, в ходе беседы после церемонии вручения грамот Зураб Пололикашвили поздравил Соса Аветисяна со вступлением в должность постоянного представителя Армении, пожелав ему плодотворной работы.

Посол Аветисян подтвердил готовность Республики Армения как члена Исполнительного совета ЮНВТО и впредь способствовать реализации целей и программ организации.

Собеседники также обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием туристического сектора Армении, а также ход подготовки 67-й сессии Региональной комиссии ЮНВТО для Европы, которая пройдет в Ереване 1-3 июня.