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Зеленский предложил продлить военное положение на Украине до 25 мая

Зеленский предложил продлить военное положение на Украине до 25 мая

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить срок действия военного положения в стране до 25 мая. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, текст предложенного Зеленским законопроекта был опубликован во вторник на сайте Верховной рады.

"Продлить срок действия военного положения на Украине с 05 часов 30 минут 25 апреля сроком на 30 суток", - говорится в документе.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду документ о продлении военного положения в стране. Согласно информации на сайте парламента, проект закона об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения на Украине" зарегистрирован во вторник и уже передан на рассмотрение руководству Рады.

Военное положение на территории Украины было введено 24 февраля. 15 марта Рада продлила его действие с 26 марта еще на 30 суток.


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