На встрече с президентом РФ Пашинян поднял вопрос об увеличении эффективности деятельности российских миротворцев

Россия является стратегическим союзническим партнёром Армении, две страны эффективно взаимодействуют в Евразийском экономическом союзе, в СНГ, в Организации Договора о коллективной безопасности. Как сообщает корреспондент Арменпресс, об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Как Вы уже сказали, этот визит имеет не только практическое, но и символическое значение, потому что приурочен к 30-летию дипломатических отношений между нашими странами и показывает, что отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне. Я надеюсь, что в итоге этого визита эта динамика не только продолжится, но и будет более эффективной.

Мы действительно постоянно находимся в контакте: очень часто встречаемся, постоянно разговариваем, имеем телефонные разговоры, – ещё и потому, что наша повестка двусторонних отношений, она очень насыщенна практически во всех отраслях, начиная с экономики и заканчивая культурой, образованием и военно-техническим сотрудничеством.

Россия является стратегическим союзническим партнёром Армении. Мы эффективно взаимодействуем в Евразийском экономическом союзе, в СНГ, в Организации Договора о коллективной безопасности. Ни для кого не секрет, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе», - подчеркнул Пашинян

Премьер отметил исключительную роль президента РФ в деле прекращения огня и военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.

«После этого российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе. Нужно отметить, что в целом, конечно же, деятельность российских миротворцев обеспечивает безопасность. Кажется, нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы сделать деятельность миротворцев более эффективной.

И, конечно же, главный политический вопрос в нашем регионе – это урегулирование нагорно-карабахской проблемы. Я уверен, что сегодня мы об этом тоже поговорим», - отметил Пашинян.

Глава правительства добавил, что у его визита очень насыщенная повестка, но довольно большая часть этой повестки связана с этими переговорами.

«Я уверен, что нам удастся провести результативные переговоры. Ещё раз благодарю Вас и ещё раз – очень рад Вас видеть», - заключил Пашинян.