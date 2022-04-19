Пандемия COVID-19 еще не закончилась, считают в Роспотребнадзоре

Несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса пока не приходится. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Глава ведомства Анна Попова во вторник провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

"Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится", - говорится в сообщении. Коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска, отметила Попова, слова которой приводятся в сообщении. По данным ведомства, среди подтвержденных случаев коронавируса 97,5% приходится на "омикрон", 0,5% - на "дельту", 2% на прочие недоминирующие варианты.

Руководителям управлений Роспотребнадзора по регионам РФ поручено совместно с органами власти регионов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусу и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.