Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-04-22

ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 апреля, курс доллара США сократился на 0.52 драмa и составил 470.83 драм. Курс евро сократился на 1.04 драмa и составил 508.07 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 5.96 драм. Курс британского фунта сократился на 1.14 драмa и составил 612.93 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 32.83 драмa и составила 29718.76 драм. Цена серебра сократилась на 0.43 драмa и составила 388.35 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.