Азиатские индексы - 19-04-22

ТОКИО, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.69% и составил 26985.09 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.83% и составил 1895.70 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.05% и составил 3194.03 пункта, а HANG SENG снизился на 2.28% и составил 21027.76 пункта.