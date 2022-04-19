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В Москве стартовала встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина

В Москве стартовала встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина

В Москве стартовала встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает Арменпресс, главы двух государств обсудят вопросы дальнейшего развития армяно-российских стратегических и союзнических отношений. Будет затронут процесс реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации и президента Азербайджанской Республики от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.


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