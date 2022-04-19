Более 40 кг кокаина ввезли в Петербург из Бельгии под видом бананов из Эквадора

В Петербурге пресечена крупная контрабанда наркотиков из Бельгии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник пресс-служба Балтийской таможни.

"Из незаконного оборота изъято более 40 кг наркотического средства. Ориентировочная стоимость партии на черном рынке превышает 600 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняется, 40 прямоугольных брикетов с кокаином обнаружили в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Лесной порт на морском судне из Бельгии в адрес сети продуктовых супермаркетов. В таможенной декларации значились бананы из Эквадора.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере).