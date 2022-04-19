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ЕК заявила, что предоставление Киеву большего количества оружия не значит продление войны

ЕК заявила, что предоставление Киеву большего количества оружия не значит продление войны

Предоставление Евросоюзом Украине больше оружия не означает продление войны, а помощь в защите страны, передает Арменпресс

С таким утверждением выступил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Больше оружия не означает больше войны, а больше способностей для Украины защищать свою страну, своих граждан", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему ЕС продлевает войну, предоставляя Украине все больше и больше оружия, и делает ли Брюссель что-либо, чтобы остановить боевые действия.


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