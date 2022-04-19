Благодаря новому сайту вид на жительство на основе трудовой деятельности предоставляется быстрее

ЕРЕВАН. 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Новая единая электронная платформа выдачи вида на жительство на основании трудоустройства позволяет работодателям и иностранным работникам пройти регистрацию в более короткие сроки.



Как сообщает «Арменпресс», платформа была официально представлена Миграционной службой Министерства территориального управления РА и Международной организацией по миграции 19 апреля, но начала работу еще с 1 января 2022 года.



Начальник Миграционной службы МТУИ РА Армен Казарян отметил, что в связи с некоторыми ограничениями, обусловленными ковидом, презентация состоялась позже. Он упомянул, что у платформы есть два возможных преимущества. Во-первых, это сокращает время, затрачиваемое на администрирование, обеспечивает одновременную работу разных государственных органов в режиме онлайн. Во-вторых, у работодателей и иностранцев нет проблем с физическим контактом с государственными органами, т.е. вся бумажная волокита и процессы сведены к минимуму. Иностранцу, по сути, необходимо разовое посещение Миграционной службы в конце, когда он должен получить вид на жительство.

Первый шаг на платформе делает именно работодатель, он регистрируется, вводит описание работы и представляет, что для данной работы есть какой-либо иностранный кандидат, после чего дело направляется в Министерство труда и социальных вопросов, и, если министерство имеет в своей базе работника, соответствующего данной должности, представляет, если избирается гражданин РА, то дело закрывается, если нет, то переходят к следующему этапу. "Здесь проверяют данные иностранца, проходят соответствующие проверки безопасности, ему дают вид на жительство до 1 года или отказывают в зависимости от того, какие результаты получают при проверках безопасности", - сказал глава Миграционной службы. .



Он сообщил, что по состоянию на 18 апреля 2022 года более 260 иностранцев получили вид на жительство на основании работы, а более 170 граждан ЕАЭС получили справку о виде на жительство. Граждане ЕАЭС получают вид на жительство за неделю, а для остальных граждан это может занять от 25 до 30 дней вместо прежних 60-80 дней.



Он отметил, что они находятся в ежедневном контакте с работодателями, на основании поступивших от них предложений, поднятых вопросов, на платформе уже реализованы некоторые изменения. Это будет непрерывно, чтобы сделать платформу более эффективной.



Заместитель министра ТУИ РА Ваче Тертерян отметил, что запущенная платформа уже показала свою эффективность, так как на ней уже зарегистрированы граждане и история успеха.



«Я твердо верю, что благодаря этой платформе все ведомства будут выполнять свои функции без дополнительной бумажной волокиты. У них будет возможность получить необходимую информацию и собрать необходимую базу для дальнейшего мониторинга без контакта с работодателем и иностранными гражданами", - сказал он:

Эгине Ованнисян, работающая в сфере управления персоналом более 14 лет, подчеркнула, что на прежние и нынешние рабочие места всегда принимали иностранных работников.



«Раньше это был ужасно трудоемкий процесс, который «занимал время», по сути, наносил ущерб работодателю, потому что если работодатель постоянно занят бумажной работой, то страдает вся остальная работа. Теперь в этой компании у нас есть иностранцы, мы воспользовались платформой, могу сказать, что все намного проще, чем раньше, вы просто сидите перед компьютером и очень быстро выполняете долгую, нудную бумажную работу», — сказала она.



Специалист отметила, что на начальном этапе были некоторые сложности из-за незнания, но сотрудники Юридического отдела Миграционной службы всегда готовы помочь всем работодателям ознакомиться со всеми нюансами использования платформы.