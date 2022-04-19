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В ходе визита Никола Пашиняна в РФ будет подписан пакет документов: Песков

В ходе визита Никола Пашиняна в РФ будет подписан пакет документов: Песков
ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию будет подписан пакет двусторонних документов. Как передает «Арменпресс», "РИА Новости" сообщает, что Песков напомнил, что Никол Пашинян встретится с президентом России Владимиром Путиным.

«Для Никола Пашиняна запланированы очень интенсивные контакты с членами правительства России. Там будет подписан целый пакет документов», — сказал Песков.

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном прибыла в Российскую Федерацию с двухдневным официальным визитом.
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