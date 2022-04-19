СМИ: Саудовская Аравия решила бросить США и примкнуть к союзу РФ и КНР

Власти Саудовской Аравии планируют отказаться от сотрудничества с США и примкнуть к новому альянсу России и Китая, считает обозреватель газеты Rai Al Youm Халид аль-Джауси, передает Арменпресс.

"Ибн Салман (наследный принц Саудовской Аравии, – ред.), возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке", – цитирует РИА Новости автора издания.

По словам публициста, главы государств Персидского залива начали осознавать, что мировое влияние Вашингтона постепенно снижается, в то время как влияние Москвы и Пекина, наоборот, растет.

Халид аль-Джауси напомнил, что отношения Саудовской Аравии и США испортились с приходом президента Джо Байдена, который заявлял о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Именно он отказал американскому лидеру в увеличении добычи нефти для снижения цен, растущих на фоне введенных Западом антироссийских санкций.

"Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашукджи", – добавил публицист.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Китае назвали антироссийские санкции безумными.