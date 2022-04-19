Bloomberg: ЕС планирует создать фонд для финансирования процесса восстановления Украины

Европейский союз планирует создать специальный трастовый фонд, предназначенный для финансирования процесса восстановления Украины. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, в задачу фонда будет входить "финансирование инвестиций и реформ по согласованию с правительством Украины". Агентство не уточняет, какая сумма может понадобиться на реализацию проекта, однако не исключает, что речь может идти о "сотнях миллиардов евро в течение [ближайших] десятилетий".

Отмечается, что в следующие несколько недель этот вопрос будет активно обсуждаться ответственными лицами в Брюсселе и Вашингтоне, где планируется определить способы оказания финансовой поддержки Киеву и контроля за расходованием средств, чтобы они не были использованы не по назначению.