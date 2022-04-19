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Власти Ирака назвали турецкую военную операцию угрозой безопасности страны

Власти Ирака назвали турецкую военную операцию угрозой безопасности страны

Турецкая операция на севере Ирака представляет угрозу для национальной безопасности страны, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении канцелярии иракского президента Бархама Салеха.

Минобороны Турции начало в понедельник военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, передало ранее турецкое агентство Anadolu. По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Ранее минобороны Турции сообщило о гибели одного своего военнослужащего и ранении четверых военнослужащих.

"Канцелярия президента с беспокойством следит за нынешними турецкими операциями на иракской территории в регионе Курдистан и считает их нарушением иракского суверенитета и угрозой для иракской национальной безопасности", - сообщается в заявлении.

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.


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