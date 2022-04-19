Харрис заявила, что США отказываются от испытаний противоспутникового оружия

США берут на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны присоединиться к ним. Как передает Арменпресс, об этом заявила в понедельник вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

"Я рада объявить, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять", - сказала она.

"От имени США я призываю все страны присоединиться, неважно является ли страна космической державой или нет <...> Мы полагаем, что это пойдет на пользу всем", - добавила Харрис.

По словам вице-президента США, страна "будет работать с другими странами, чтобы установить это в качестве новой нормы ответственного поведения в космосе".

Как отмечает телеканал CNBC, в последний раз Соединенные Штаты провели испытание противоспутникового оружия в 2008 году, поразив зенитной ракетой SM-3 вышедший из строя американский разведывательный спутник. Подобные тесты также осуществляли Китай, Россия и Индия.