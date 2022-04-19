Макрон сказал, что Франция не нуждается в российском газе и будет продвигать санкции против него

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что его стране не нужен российский газ, при этом он отметил, что другие европейские страны зависимы от него, передает Арменпресс.

В эфире телеканала "Франс 5" он сообщил, что Франция намерена "продвигать" санкции против российского газа, так как ей "он не нужен".

При этом, он указал, что "в целом Европа зависит от российского газа". Макрон также выступил за введение санкций и против других ископаемых энергоресурсов из РФ.

Французский лидер добавил, что во вторник обсудит с европейскими лидерами и президентом США Джо Байденом санкции против России.