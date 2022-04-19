Шарль Мишель поддерживает усилия премьер-министра по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе







«Я имел телефонный разговор с премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы продолжить недавние обсуждения в Брюсселе. Я полностью поддерживаю его усилия по укреплению мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе», — написал Мишель. ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Европейского Совета Шарль Мишель выразил поддержку усилиям премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, направленным на укрепление мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Как сообщает «Арменпресс» , об этом Мишель написала в своем микроблоге "Twitter".«Я имел телефонный разговор с премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы продолжить недавние обсуждения в Брюсселе. Я полностью поддерживаю его усилия по укреплению мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе», — написал Мишель.