В Армении подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов нет
11:22, 19 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 19 апреля всего в Армении подтверждено 422 784 случая заболевания коронавирусом, из них 410 485 выздоровели, 8622 умерли.
В настоящее время от коронавируса получают фактическое лечение 1995 пациентов.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения РА.
За сутки проведено 3332 теста, подтверждено 14 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 27 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.
Общее количество тестов достигло 3 миллионов 20 тысяч 875.
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