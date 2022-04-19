Байден 19 апреля обсудит с союзниками координацию мер против России и поддержку Украины

Американский президент Джо Байден проведет во вторник разговор по видеосвязи с лидерами стран, являющихся союзниками и партнерами США, и обсудит с ними координацию мер против РФ и поддержку Украины. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствует распространенный в понедельник график главы Белого дома.

"Президент проведет разговор по защищенной видеосвязи с союзниками и партнерами, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и усилия, направленные на привлечение России к ответственности в рамках нашей тесной координации", - говорится в документе. Отмечается, что разговор пройдет в закрытом для прессы режиме. Его начало запланировано на 9:45 утра по местному времени (16:45 мск).