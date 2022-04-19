Газоснабжение части села Воскетап Араратской области будет временно прекращено
10:57, 19 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В целях проведения плановых работ 20 апреля с 11:00 до 17:00 будет прекращена подача газа потребителям газа района, прилегающего к улице Г. Нжде села Воскетап Араратской области. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром Армения".
«Приносим извинения потребителям газа, просим соблюдать правила безопасности. Вы можете позвонить по номеру 1-04 для получения дополнительной информации», — говорится в сообщении.
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