Иран может заменить западных производителей в России

Иран может заменить ряд позиций западных товаров в сфере бытовой химии, медицины, как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.

"Вполне вероятно, что, говоря об Иране, наш бизнес найдет альтернативу определенной западной продукции", - сказал Обыденов.

По его словам, альтернатива может быть найдена товарам повседневного спроса - начиная со средств гигиены для детей и взрослых до кухонной утвари.

"Так, Иран производит широкий ассортимент товаров бытовой химии. При наличии интереса с российской стороны возможна замена ряда позиций западных товаров на нашем рынке. И для этого не потребуется много времени", - сказал Обыденов.

Он также отметил, что в Иране достаточно развита медицина, фармацевтика и медицинский туризм, производство строительных и отделочных материалов.

После начала спецоперации на Украине о приостановке инвестиций и прекращении импорта в Россию заявили компании Unilever (бренды Dove, Domestos, Cif, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчуг"), Procter & Gamble (Ariel, Always, Head & Shoulders, Fairy, Gillette), а также Johnson & Johnson (Listerine, Clean & Clear, Carefree).