Израиль атаковал оружейный цех ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по оружейному цеху радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету, выпущенную 18 апреля по территории еврейского государства. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник армейская пресс-служба.

"Ранее был обнаружена запущенная из сектора Газа ракета, которая была перехвачена системой ПВО "Железный купол". В ответ на эту атаку истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по оружейному цеху террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении. Израиль считает движение ХАМАС "ответственным за любую террористическую деятельность, источником которой является сектор Газа", - добавили в пресс-службе.

Радикалы из Газы в понедельник вечером выпустили одну ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Радио "Кан" отмечает, что это первый ракетный обстрел израильской территории палестинскими радикалами из сектора Газа с середины сентября прошлого года.

21 мая 2021 года вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей сектора Газа, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.