Ударная авианосная группа США и ВС Японии провели 10-дневные учения

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln в течение 10 дней проводила крупномасштабные учения с вооруженными силами Японии в Восточно-Китайском и Японском морях. Они завершились 17 апреля, как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио министр обороны Нобуо Киси.

"Япония и США продемонстрировали, что поддерживают отличную степень взаимодействия и могут предотвратить попытки одностороннего силового изменения ситуации в нашем регионе", - заявил глава военного ведомства. Он сообщил, что с японской стороны в учениях участвовали ракетные эсминцы, силы ВВС, а также мобильные амфибийные силы, созданные по образцу американской морской пехоты для обороны отдаленных островов.

Учения, отмечает во вторник информационное агентство Kyodo, были призваны оказать сдерживающее воздействие на военную активность Китая, а также на КНДР, которая возобновила программу испытания баллистических ракет.