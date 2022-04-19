Трасса Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств

ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На территории Республики Армения, в связи с погодными условиями, закрыты автомобильные дороги. Как передает «Арменпресс», Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» в Арагацотнской области к крепости Амберд и озеру Кари.

В результате повреждения моста, находящегося на участке Лусагюх-Ерасхаун Армавирской области, движение на участке осуществляется по одной полосе с двусторонним движением.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, трасса Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта, сообщает Северо-Осетинский кризисный центр МЧС РФ.