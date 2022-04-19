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«Кадис» обыграл «Барселону»

«Кадис» обыграл «Барселону»
ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В 32-м туре чемпионата Испании по футболу «Кадис» в выездном матче сразился с каталонской «Барселоной».

Как сообщает «Арменпресс», "Кадису" удалось добиться преимущества с минимальным счетом. Единственный гол, забитый Лукасом Пересом на 48-й минуте матча, стал решающим в игре.

Капитан сборной Армении по футболу Вараздат Ароян еще не оправился от травмы руки и на игру он не заявлен.

После этого тура «Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Барселона» — 2-е.
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