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Циципас победил в турнире Monte Carlo Masters

Циципас победил в турнире Monte Carlo Masters
ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Греческий теннисист Стефанос Циципас сохранил за собой титул победителя международного турнира в Монте-Карло.

Как сообщает «Арменпресс», Стефанос Циципас второй год подряд становится победителем турнира ATP Master 1000 Monte Carlo. В финале мужского одиночного разряда греческий теннисист соперничал с представителем Испании Алехандро Давидовичем-Фокиным и выиграл в двух сетах, 6:3, 7:6.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет более 5 миллионов евро.
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