«Рома» завершила матч с «Наполи» вничью. Мхитарян вышел на замену
08:32, 19 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В центральном матче очередного тура чемпионата Италии по футболу между собой сошлись «Наполи» и «Рома».
Как сообщает «Арменпресс», в прошедшем в Неаполе 33-м туре Серии А "Рома", принимая на своем поле "Наполи" смогла избежать поражения. Игра закончилась вничью — 1:1. В составе «Ромы» а 90+1-й минуте отличился Эль-Шарави.
Бывший полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян не попал в стартовый состав «Ромы», но вышел на поле во втором тайме.
После этого тура «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Наполи» — 3-е.
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