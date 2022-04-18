Время в Ереване: 11:07:36,   18 Апрель

Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву

Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, заявил, что планирует вернуться в Москву после посещения на этой неделе Турции для обсуждения украинской тематики.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее Гриффитс уже был в Москве и в Киеве. В Москве он провел ряд встреч в МИД РФ и в Минобороны.

"Один из посылов, которые я услышал в МИД России, в том, что мой приезд – это лишь первый раунд в моей скромной миссии и мне следует еще вернуться. И я тоже так думаю, и хочу поступить так после поездки в Турцию", - сказал Гриффитс на брифинге.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]