Топор, которым герой Джека Николсона рубит дверь в фильме Стэнли Кубрика "Сияние", выставлен на продажу на аукционе в США. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, օб этом сообщил в понедельник портал TMZ со ссылкой на аукционный дом Gotta Have Rock and Roll.

По информации организатора аукциона, реквизит в хорошем состоянии и будет представлен покупателям в специальной рамке вместе с кадрами из фильма. Торги начнутся 20 апреля. Аукционный дом планирует выручить за топор не менее $100 тыс. Эпизод, в котором герой, проломив дверь топором, просовывает голову в щель и произносит фразу "А вот и Джонни!" (Here's Johnny!), давно стал легендарным и активно цитируется в массовой культуре.

Топор уже выставлялся на торги в Лондоне в 2019 году. Тогда артефакт ушел с молотка за $200 тыс.

"Сияние" - экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Главные роли в картине Кубрика исполнили Николсон, Шелли Дюваль и Дэнни Ллойд.