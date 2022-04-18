Первый сборник из трех прижизненных изданий Пушкина выставят на торги по цене 6 млн рублей

Первый сборник из трех прижизненных изданий поэта А.С. Пушкина выставят на торги по стартовой цене 6 млн рублей 21 апреля в "Литфонде". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба аукционного дома.

"Главным лотом предстоящих торгов можно считать конволют Александра Сергеевича Пушкина из трех прижизненных изданий: "Руслан и Людмила", "Кавказский пленник" и "Полтава", - говорится в сообщении.

Поэма в шести песнях "Руслан и Людмила" (1820) представлена на 142 страницах, к ней прилагается рукописный лист "Эпилог", написанный Пушкиным во время ссылки на Кавказ. Повесть "Кавказский пленник" (1822) изложена на 53 страницах, она посвящена другу поэта Николаю Раевскому. Поэма "Полтава" была написана в 1828 году, а опубликована в марте 1829 года тиражом 1,2 тыс. экземпляров.

"Первым владельцем и составителем конволюта был, по всей видимости, представитель старейшего российского дворянского рода Ртищевых, помещик села Суханово Николай Васильевич Ртищев", - указано в сообщении. В конце XIX - начале ХХ веков книга вошла в коллекцию московского коммерсанта и домовладельца Сергея Бородина. Предполагается, что, оказавшись на антикварном рынке, в середине XX века книга перекочевала в библиотеку высокопоставленного партийного функционера Петра Елистратова, который в 1968 году подарил книгу главному пограничнику страны Павлу Зырянову.

Также на аукционе будут представлены "Сказки, песни, загадки" С.Я. Маршака 1935 года в запрещенной Главлитом редакции. Почти весь тираж, за исключением 50 экземпляров, был уничтожен. Стартовая цена для этого лота составила 3,5 млн рублей. Участники аукциона также смогут побороться за первое отдельное издание Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" 1928 года выпуска и другие лоты.