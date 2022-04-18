Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 504,5 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 504 млн 577 тыс., как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 198 460 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 млн 632 тыс. 301 и 988 тыс. 618.

Индия - 43 млн 44 тыс. 280 и 521 тыс. 965.

Бразилия - 30 млн 252 тыс. 618 и 662 тыс. 207.

Франция - 27 млн 960 тыс. 919 и 145 тыс. 194.

Великобритания - 21 млн 916 тыс. 961 и 172 тыс. 14 (данные не обновлялись с пятницы).

Германия - 23 млн 437 тыс. 145 и 132 тыс. 953.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 798,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 36 человека, Индии - 372, Бразилии - 3 тыс. 75, Франции - 2 тыс. 200, Великобритании - 2 тыс. 501, Германии - 1 тыс. 583.