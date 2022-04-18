Азиатские индексы - 18-04-22
ТОКИО, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.08% и составил 26799.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.86% и составил 1880.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.49% и составил 3195.52 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 21518.08 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 18:19 Специалисты Армении и других стран обсудят проблемы преподавания темы Геноцида армян
- 17:43 Предстоящие на 19 апреля мероприятия
- 17:29 Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 504,5 млн человек
- 17:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-04-22
- 17:21 Азиатские индексы - 18-04-22
- 17:07 Премьер-министр Пашинян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефера
- 16:46 Никол Пашинян посетит с официальным визитом Россию
- 16:45 Музей-институт Геноцида армян пополнился более тысячи экспонатами
- 16:41 Боевики обстреляли парламент Сомали из минометов во время заседания
- 16:11 В Мариуполе начал работать детский сад
- 15:55 Депутаты из Израиля и Сирии посетят 24 апреля Мемориал памяти жертв Геноцида армян
- 15:44 В ООН сообщили, что за сутки в соседние с Украиной страны прибыли более 25 тыс. беженцев
- 15:40 Комитет НС дал положительное заключение на проект Соглашения о сотрудничестве ЕАЭС-Сингапур
- 15:30 Посол России в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры
- 15:06 Эндрю Шофер подчеркнул приверженность США мандату Минской группы ОБСЕ
- 15:03 Япония намерена огласить место проведения саммита G7 до конца июня
- 15:01 Защитник прав человека представила представителям УВКБ ООН по делам беженцев проблемы вынужденных переселенцев из Арцаха
- 14:58 Какой урожай собрала Грузия в 2021 году – новая статистика
- 14:51 Мирзоян и Шофер обменялись мнениями о начале мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
- 14:40 В ближайшие дни температура воздуха в стране постепенно повысится на 2-4 градуса
- 14:26 Кемаль Кылычдароглу посетил Фонд Гранта Динка
- 14:25 Иран пригрозил нанести удар по центральным районам Израиля в случае малейшей угрозы
- 14:17 Президент Йемена сложил полномочия из-за давления Эр-Рияда, пишет WSJ
- 13:45 Гроссмайстер Карен Григорян – второй на международном турнире в Испании
- 13:26 В чемпионате мира по боксу среди женщин Армения выступит с 4 участницами
09:05, 13.04.2022
7783 просмотров Боевая машина армянского производства может заменить солдата на поле боя
21:06, 15.04.2022
1459 просмотров В Мардакертском районе зафиксировано нарушение азербайджанской стороной установленной линии соприкосновения: МО РФ
09:43, 11.04.2022
1121 просмотров Армения воспринимается Россией как союзническая, братская страна: интервью «Арменпресс» с послом РФ Сергеем Копыркиным
13:47, 14.04.2022
1101 просмотров Смена власти в 1998 году произошла не для спасения Карабах, а для захвата власти: Пашинян
20:43, 15.04.2022
1028 просмотров Президент Арцаха принял добровольцев, отправившихся на линию соприкосновения во время недавней эскалации