Премьер-министр Пашинян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефера

Премьер-министр Никол Пашинян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефера.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важную роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и приветствовал визит Эндрю Шефера, который даст возможность обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе и происходящие в этом контексте процессы.

Собеседники подчеркнули роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ во всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Были затронуты гуманитарные вопросы, а также возможность начала переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению. В этой связи премьер-министр Республики Армения подчеркнул посредническую роль сопредседательства и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.