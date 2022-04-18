Депутаты из Израиля и Сирии посетят 24 апреля Мемориал памяти жертв Геноцида армян

ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 апреля представители парламентских групп дружбы Армения-Израиль и Армения-Сирия посетят Мемориал памяти жертв Геноцида армян, чтобы выразить свое почтение. Об этом в пресс-центре «Арменпресс» заявил директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян.



По его словам, на данный момент известно, что мемориал посетят министр из Нидерландов и представитель Международной организации франкоязычных стран.



Касаясь мероприятий, которые состоятся 24 апреля, Марутян отметил, что 20-22 апреля в Армении пройдет уникальная международная конференция «Вызовы преподавания Геноцида армян в 21 веке», в рамках которой будут представлены 29 докладов. С докладами также выступят представители США, Испании, Камбоджи, Израиля, Руанды и Ливана.



Марутян сообщил, что 20 апреля в Музее-институте Геноцида армян откроется новая временная выставка «По следам армянских школ: сертификаты образованной нации»



"Армянский народ оставил огромное наследие в Османской империи, Западной Армении, Киликии. В условиях оказываемого давления армяне смогли организовать свою просветительскую работу. Выставка косается именно этого", - сказал он, добавив, что автором выставки является Седа Парсамян, которая отвечает за временные выставки.



По словам директора Музея-института Геноцида армян, 23 апреля в 12:00 в музее откроется выставка графических картин французско-армянского художника Жана-Пьера Сеферяна. «29 апреля в 11:00 откроется временная выставка «Армянские ужасы глазами голландцев», — сказал Марутян.