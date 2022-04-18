В ООН сообщили, что за сутки в соседние с Украиной страны прибыли более 25 тыс. беженцев

Более 4,89 млн беженцев с Украины прибыли в соседние страны с начала специальной военной операции РФ. За сутки это число увеличилось более чем на 25 тыс., сообщило в понедельник Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 17 апреля число покинувших Украину достигло 4 894 668. За сутки границы соседних государств пересекли 25 649 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным УВКБ, в Россию с 24 февраля по 17 апреля прибыли 484 725 беженцев, в Польшу - 2 780 913, в Румынию - 743 880, в Венгрию - 461 539.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.