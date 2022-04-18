Комитет НС дал положительное заключение на проект Соглашения о сотрудничестве ЕАЭС-Сингапур

ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Минэкономики предлагает ратифицировать проект соглашения о всестороннем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Республикой Сингапур. Как сообщает «Арменпресс», министр экономики Ваан Керобян представил проект на заседании Постоянной комиссии НС РА по вопросам региональной и евразийской интеграции.



Министр отметил, что совместный пакет соглашений о развитии торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сингапур разработан в соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 года.

«Соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве предусматривает стремление к многостороннему развитию взаимодействия сторон, целью которого является содействие торговле товарами и услугами, расширение сотрудничества, а также обеспечение современных стандартов капитальных вложений, создания компаний и защита деятельности. При этом в вышеуказанном соглашении оговорено намерение сторон заключить договоры о свободной торговле товарами, инвестициями и услугами, в соответствии с правилами и полномочиями, установленными последними", - сказал Керобян.

По словам министра, с Республикой Сингапур проведено 7 раундов переговоров, в рамках которых состоялись переговоры о подписании Рамочного соглашения, целью которого является формирование «пакета» договоров в формате «товар + услуги + инвестиции», а также двусторонние переговоры по торгово-инвестиционным услугам и заключении договоров.

"Целью соглашения является создание благоприятной среды и условий для развития взаимных торговых отношений и содействия экономическому сотрудничеству между Сторонами в областях, представляющих взаимный интерес, а также устранение торговых и инвестиционных барьеров между Сторонами, сокращение деловых затрат и повышение экономической эффективности", - сказал Керобян.

По словам министра, ратификация соглашения обусловлена сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза, что следует из плана правительства на 2021-2026 годы, утвержденного Правительством РА 18 августа 2021 года. Из положений соответствующего пункта программы, в частности, в рамках ЕАЭС правительство продолжит обсуждение вариантов инициативного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на максимальное использование возможностей, предоставляемых структурой, увеличение товарооборота между странами-партнерами и развитие сотрудничества.

"Исходя из вышеизложенного, Министерство экономики РА считает целесообразным, чтобы Республика Армения ратифицировала соглашение", - заключил Керобян.

Постоянная комиссия НС по региональной и евразийской интеграции дала положительное заключение по проекту.