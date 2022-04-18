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Эндрю Шофер подчеркнул приверженность США мандату Минской группы ОБСЕ

Эндрю Шофер подчеркнул приверженность США мандату Минской группы ОБСЕ
ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 18 апреля секретарь Совета безопасности Армен Григорян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофера. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате Совета безопасности РА.
В ходе встречи Армен Григорян представил ситуацию в Нагорном Карабахе в результате недавнего вторжения азербайджанских вооруженных сил. Госсекретарь также подтвердил готовность армянской стороны поддержать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по всестороннему, всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Сопредседатель Эндрю Шофер подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены своему мандату в рамках Минской группы ОБСЕ.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам мира в регионе и безопасности.
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