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Япония намерена огласить место проведения саммита G7 до конца июня

Япония намерена огласить место проведения саммита G7 до конца июня

Власти Японии планируют до конца июня определиться с местом проведения саммита лидеров стран Группы семи (G7), который состоится в 2023 году на ее территории. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в понедельник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Правительство рассчитывает выбрать место проведения [саммита] до конца июня", - сказал Мацуно.

По данным агентства Kyodo, в качестве места проведения встречи лидеров G7 рассматриваются Хиросима, Фукуока или Нагоя.


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