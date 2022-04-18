Защитник прав человека представила представителям УВКБ ООН по делам беженцев проблемы вынужденных переселенцев из Арцаха

ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 18 апреля Защитник прав человека Кристин Григорян приняла представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Анну-Карин Остин и начальника юридического отдела Андрея Арюпина. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Аппарата Защитника прав человека РА.

Приветствуя коллег, Кристине Григорян высоко оценила уровень сотрудничества между миссией омбудсмена и УВКБ ООН/UNHCR и выразила решимость углублять сотрудничество по ряду целевых направлений.

В свою очередь Анна-Карин Остин, представляя цель миссии УВКБ ООН в Армении, подчеркнула, что сотрудничество с аппаратом омбудсмена основано на ценностях и подобных миссиях, так как обе стороны имеют одну цель – защиту беженцев, перемещенных лиц, лиц, ищущих убежища, и лиц без гражданства.



Защитник прав человека представила группу проблем вынужденных переселенцев из Арцаха, которая была зарегистрирована учреждением Защитника за этот период, в том числе посредством визитов Защитника в регионы и частных бесед с семьями.

Касаясь законодательных реформ по защите прав беженцев, перемещенных лиц, лиц, ищущих убежища, и лиц без гражданства, Защитник Григорян представила в Национальное Собрание и исполнительную власть Конституционный мандат Защитника для внесения предложений и в этом контексте выразила готовность стать связующим звеном между армянским офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Национальным собранием с целью нахождения институциональных решений зафиксированных проблем на законодательном уровне. Анна-Карин Остин, в свою очередь, высоко оценила способ Защитника воздействовать на законодательный уровень, предотвращая многие проблемы.

Далее стороны договорились активизировать сотрудничество между Сюникским областным отделением омбудсмена и Горисским филиалом миссии УВКБ ООН/UNHCR с целью нахождения адекватных оперативных решений проблем перемещенных лиц, просящих убежища, с целью поиска адекватных оперативных решений..

В ходе встречи также была подчеркнута важность осуществления совместных миссий по сбору информации и действий по информированию, достигнута договоренность об углублении сотрудничества в этом и других намеченных направлениях.