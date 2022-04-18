Мирзоян и Шофер обменялись мнениями о начале мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном







Собеседники обменялись мнениями о начале переговоров между Арменией и Азербайджаном по всеобъемлющему мирному соглашению. В этом контексте Арарат Мирзоян подчеркнул посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщили

Арарат Мирзоян представил Эндрю Шоферу ситуацию в Нагорном Карабахе. Стороны подробно обсудили гуманитарные вопросы, возникшие в результате 44-дневной войны, в частности, немедленное освобождение, репатриацию армянских военнопленных, сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофера.Собеседники обменялись мнениями о начале переговоров между Арменией и Азербайджаном по всеобъемлющему мирному соглашению. В этом контексте Арарат Мирзоян подчеркнул посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ.Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве иностранных дел РА, реализация договоренностей о создании комиссии по демаркации и безопасности границ осуществлена.Арарат Мирзоян представил Эндрюситуацию в Нагорном Карабахе. Стороны подробно обсудили гуманитарные вопросы, возникшие в результате 44-дневной войны, в частности, немедленное освобождение, репатриацию армянских военнопленных, сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.