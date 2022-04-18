В ближайшие дни температура воздуха в стране постепенно повысится на 2-4 градуса







Как передает



В регионах днем 18, 19 апреля, ночью 20-21 апреля, 22, 23 апреля осадки не ожидаются. Днем 20 апреля в большинстве регионов, днем 21 апреля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой.



Ветер юго-западный, 2-5 м/с, во время грозы ветер усилится до 18-23 м/с.



В Арцахе сегодня и завтра осадков не ожидается. ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 18, 19, 21-23 апреля в Ереване осадков не ожидается. Днем 20 апреля ожидается кратковременный дождь и гроза, во время грозы ветер усилится до 14-17 м/с.Как передает «Арменпресс» , Центр гидроаэролитологического мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что 18-19 апреля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.В регионах днем 18, 19 апреля, ночью 20-21 апреля, 22, 23 апреля осадки не ожидаются. Днем 20 апреля в большинстве регионов, днем 21 апреля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой.Ветер юго-западный, 2-5 м/с, во время грозы ветер усилится до 18-23 м/с.В Арцахе сегодня и завтра осадков не ожидается.