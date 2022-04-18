Кемаль Кылычдароглу посетил Фонд Гранта Динка

ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Кемаль Киличдароглу, лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции, и члены стамбульского отделения партии посетили Святого Воскресения Фонд Гранта Динка.



Как сообщает «Арменпресс», в ходе визита, в сопровождении председателя Стамбульского отделения партии Джанана Кафтанджоглу и депутата CHP из Стамбула Сезгина Танркулу, Кылычдароглу встретился с вдовой Гранта Динка Ракель Динк и руководителями фонда.

После 40-минутного визита Кылычдароглу предстал перед камерами вместе с Ракель Динк и сделал заявление для прессы.

«Я пришел сказать вам, что мы боремся с некоторыми темными силовыми центрами нашей власти и потом встретимся лицом к лицу с пострадавшими и их семьями", - сказал он

Кылычдароглу заявил, что главной целью будет борьба с темными кругами.

"Да, убийца Гранта Динка известен, он арестован, но мы должны бороться и найти настоящих убийц", - сказал Кылычдароглу.