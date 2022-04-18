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В чемпионате мира по боксу среди женщин Армения выступит с 4 участницами

В чемпионате мира по боксу среди женщин Армения выступит с 4 участницами

ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В чемпионате мира по боксу среди женщин из Армении примут участие 4 спортсменки.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Ануш Григорян, Екатерина Сичан, Ани Овсепян и Гаяне Тер-Барсегян примут участие в чемпионате мира среди женщин, который пройдет в Стамбуле.

Команда подготовится к чемпионату мира посредством двух учебно-тренировочных сборов. К предстоящему в мае чемпионату мира команда готовится в Олимпиаване Еревана, а до этого она под руководством Рафаэля Меграбяна находилась в Цахкадзоре.


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