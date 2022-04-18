Законодатели США посетят Польшу, Германию, Индию, Непал и ОАЭ с целью поддержки Украины

Группа законодателей-демократов из США, включая четырех сенаторов и члена палаты представителей, отправится в Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы заручиться поддержкой в отношении Украины, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"У этой сильной делегации Конгресса будет возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как США могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО", - говорится в совместном заявлении законодателей, которое цитирует The Hill.

"Кроме того, делегация встретится с рядом ключевых иностранных лидеров в Польше, ОАЭ, Индии, Непале и Германии, чтобы укрепить связи в этот период повышенной глобальной напряженности", - отметили конгрессмены.

Среди тех, кто отправится в поездку, сенаторы Марк Келли (штат Аризона), Кирстен Гиллибранд (штат Нью-Йорк), Кори Букер (штат Нью-Джерси), Эд Марки (штат Массачусетс), а также член палаты представителей Мондэр Джонс (штат Нью-Йорк).

На прошлой неделе сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц посетили Киев. Их визит стал первой поездкой американских законодателей на Украину после начала спецоперации РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности совершить поездку на Украину. Издание Politico также сообщало со ссылкой на источники, что администрация США обсуждает вопрос отправки высокопоставленного американского чиновника в Киев с целью продемонстрировать поддержку Украине.