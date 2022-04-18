За последнюю неделю в Ереване родилось 382 ребенка
ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. За последнюю неделю в Ереване родилось 382 ребенка: 187 мальчиков и 195 девочек.
«Начнем неделю с хороших новостей. На прошлой неделе в Ереване родилось 382 ребенка: 187 мальчиков и 195 девочек. Здорового и мирного детства всем новорожденным», - написал на своей странице в Facebook вице-мэр Еревана Геворг Симонян, сообщает «Арменпресс».
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