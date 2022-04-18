18 апреля стартует Неделя национальной библиотеки
10:16, 18 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Армянская библиотечная ассоциация (АБА) 18-25 апреля проведет в Армении традиционно отмечаемую Неделю национальныой библиотеки, которая в этом году посвящена 125-летию со дня рождения великого поэта Егише Чаренца.
Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью Национальной детской библиотеки имени Хнко Апера, ежегодная профессионально-культурная неделя, организованная Академией наук Армении, впервые была проведена в 2002 году. Она занимает особое место среди культурных мероприятий библиотек.
В мероприятии со своими программами примут участие областные, общественные, профессиональные и университетские библиотеки республики.
В эти дни в библиотеках пройдут встречи, книжные дискуссии-презентации, мероприятия, посвященные важным культурным юбилеям, уроки поэзии, выставки, викторины, профессиональные экскурсии по библиотекам Армении, дарение книг.
Закрытие Недели национальной библиотеки и подведение итогов состоится 25 апреля.
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