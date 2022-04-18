Гюмри представил правительству РА 5 субвенционных программ
09:44, 18 Апрель, 2022
ГЮМРИ, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В 2022 году в Гюмри планируется реализовать 5 субвенционных программ. Как сообщает «Арменпресс», мэрия Гюмри представила правительству 5 субвенционных программ, общая стоимость которых оценивается в 2 млрд 975 млн 462 тыс драмов. Одной из программ предлагается приобретение, ремонт и предоставление бездомным семьям 15 однокомнатных квартир.
В этом году в субвенционные программы включен ремонт 11 детских садов в Гюмри. Здания нуждаются как в косметическом ремонте, так и в обновлении систем отопления и улучшении кухонных условий. Общая стоимость проекта составляет 105 млн драмов, из которых 31 млн 500 тыс. драмов инвестирует община в виде софинансирования.
В пакете субвенции финансово затратной программой является дорожное строительство, в этом году планируется провести работы на 22 улицах, общей протяженностью 8250 метров. Общая стоимость программы составляет 1 миллиард 935 миллионов 752 драма, из которых 1 миллиард 64 миллиона 663 тысячи 600 драмов вложены общиной в виде софинансирования.
Еще одной субвенционной заявкой 4 многоквартирных дома воспользуются программой модернизации энергоэффективности. Планируется также отремонтировать деревянный балкон галереи сестер Мариам и Ерануи Асламазян, Кукольный театр имени Алиханяна.
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