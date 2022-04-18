Власти Канады изучают новые варианты оказания гуманитарной помощи Украине

Канадские власти рассматривают новые варианты оказания помощи в гуманитарной сфере Украине и украинским беженцам, находящимся в европейских странах. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала CBC министр международного развития Канады Харджит Саджан.

"Мы пытаемся переместить [в Европу] как можно больше ресурсов, - сказал он. - У нас есть большой мобильный госпиталь, который мы готовы там развернуть". Глава ведомства добавил, что канадские власти поддерживают постоянные контакты с международными гуманитарными организациями, чтобы доставлять помощь нуждающимся. Он также проинформировал, что в Польшу уже прибыли 100 канадских военных, в задачу которых входит оказание содействия украинским беженцам, в том числе в оформлении документов для отправки в Канаду.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.