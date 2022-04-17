В монастыре Амарас была отслужена Божественная Пасхальная литургия

Сегодня, 17 апреля, Армянская Апостольская Церковь отмечает Светлое Христово Воскресение.

В монастырском комплексе Амарас была отслужена Святая литургия. Церемонию благословения провел предводитель Арцахской епархии ААЦ епископ Вртанес Абрамян.

Епископ Вртанес Абрамян отметил в беседе с корреспондентом Арцахпресс, что монастырский комплекс Амарас действительно имеет большое и важное значение для нас, христиан.

"Григорий Просветитель, окутав в душе малую часть своего видения, пришел в эту долину, чтобы построить исторический монастырь Амарас. Место это не обычное, и это почувствовали и оценили все наши цари и князья, начиная с царя Вачагана Благочестивого, оно является местом паломничества нашей правящей верхушки, потому что они ощутили его важность не только с точки зрения духовной безопасности, но и с точки зрения физической безопасности", - сказал он.

Символы дня, принесенные верующими Церкви (крашеные яйца, сладости) как знаки жизни и воскресения, были благословлены епископом, после чего верующие забрали их домой.

В Божественной литургии приняли участие бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, президент Араик Арутюнян, государственный министр Артак Бегларян, глава администрации Мартунинского района Эдик Аванесян, многие верующие церкви.